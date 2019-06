Lucien Agoumé è in trattativa con l'Inter. Il centrocampista franco-camerunese, classe 2002, è sotto contratto col Sochaux (Ligue 2) fino a giugno 2020. Questa mattina il suo agente è stato nella sede del club nerazzurro a Milano per discutere il possibile trasferimento in Italia sulla base di una cifra vicina ai 5 milioni di euro.



Secondo quanto raccolto da calciomercato.com l'entourage del giocatore invita alla calma: la scelta è delicata, e sono tante le squadre in pressing, tra cui Barcellona, Juventus, Borussia Dortmund e Manchester City. Il ragazzo ha scelto l'Inter, ma le cifre dell'operazione potrebbero alzarsi.