Dopo il caos avvenuto il, con tanto di tifoso sceso in campo a Bordeaux per colpire un calciatore della squadra ospite, anche il massimo campionato francese ha 'regalato'nell'ultimo turno andato in scena ieri sera. Precisamente in Corsica in occasione della sfida traterminata sul punteggio di 1-0.dai sostenitori di casa. La colpa? Indossare la tenuta del club allenato in questa stagione daImmediata la nota dell'Ajaccio per prendere le distanze dell'accaduto:di incontrare i giocatori del Marsiglia, il club della sua città e del suo cuore - si legge nel comunicato -. Kenzo e la sua famiglia sono stati invitati allo stadio per realizzare il sogno trasformatosi però in un incubo.da alcune persone. Immediato l'intervento della sicurezza che li ha portati nello spogliatoi. Queste persone non rappresentano in alcun modo i valori del nostro club e della nostra isola.Il club condanna fermamente questi atti indicibili, l'AC Ajaccio farà luce su queste vergognose azioni.