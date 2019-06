La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa per l'acquisto di Matthijs de Ligt, leader e capitano dell'Ajax. Per il forte difensore classe '99, però, la concorrenza di certo non manca e, se il Barcellona sembra ormai essersi fatto da parte, ci sono Manchester United e Paris Saint-Germain pronte ad affondare il colpo. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, entrambi i club sono pronti a un'offerta da 100 milioni di euro per l'Ajax, ma il PSG può aggiungere un'offerta da 15 milioni di euro a stagione per il giocatore. Juventus avvisata.