Al-Ahly e Inter Miami aprono il Mondiale per Club: il Real Madrid d'Africa contro il Barcellona d'America

Da una parte l'il Club del Secolo, come lo chiamano in Africa, una sorta di colosso continentale che nella sua gloriosa storia ha fatto incetta di titoli nazionali e internazionali fino anche aDall'altra, l'ancora giovanissimache ha messo le radici negli Stati Uniti e che nel 2018 ha fondato l'Inter Miami, portandola negli anni a diventare una realtà affermata in Major League Soccer, con la conquista di Leagues Cup nel 2023 e Supporters' Shield nel 2024.

E'la sfida di apertura del Mondiale per Club, in programma nella notte italiana tra il 14 e il 15 giugno all'Hard Rock Stadium di Miami. Qui le probabili formazioni della sfida Curiosamente, l'Al-Ahly, i diavoli rossi che tanto hanno vinto in Egitto e in Africa, e che hanno partecipato a 12 edizioni del vecchio Mondiale per Club,: ci sono infatti, oltre a Lionel, anche Luis, Jordie Sergio

Se però le vicende del club della Florida sono più o meno note grazie all'eco mediatica di Messi, ben poco si sa in genere dell'Al-Ahly, squadra formata quasi esclusivamente da giocatori africani, per la maggior parte egiziani, con la singola eccezione della punta centrale. Altri elementi di spicco nella rosa allenata dallo spagnolo Josè Riveiro sono gli esperti, portiere e capitano,, e..., ala con un passato all'Aston Villa fra il 2019 e il 2022.

Per quel che riguarda l'Inter Miami, tutta o quasi tutta l'attenzione verrà catalizzata da Messi e dai suoi amici, ma qualcosa di interessante lo può regalare, argentino naturalizzato statunitense, classe 2005 preso sotto l'ala della Pulce e titolare nel ruolo di centrocampista centrale. Ci sarebbe anche un italiano, pure lui centrocampista: Yannick Bright, giovane mediano milanese cresciuto nell'Arconatese e giunto negli Stati Uniti nel 2020, che però salterà la rassegna iridata a causa di un infortunio.