Niente Qatar per l'Italia, dunque spazio all'amichevole contro l'Albania della vecchia conoscenza Edy Reja. All'Air Albania Stadium, si gioca alle 20:45. La Nazionale di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo con l'inedito tridente formato da Zaniolo, Raspadori e Grifo. Chance dal 1' anche per Scalvini, titolare in difesa.



NUMERI - Tra le due squadre, ci sono stati solo tre precedenti in passato, conclusi con tre vittorie dell'Italia. Gli Azzurri non hanno mai subito reti dagli albanesi: nel 2014 terminò 1-0, poi successo per 2-0 nel marzo 2017 e 1-0 nell'ottobre 2017 (gare valide per le qualificazioni al Mondiale in Russia).



LE PROBABILI FORMAZIONI



ALBANIA (3-5-2): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N. Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni.



ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo.