Yuri Semin, allenatore della Lokomotiv Mosca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juve: "Siamo positivi. Anton Miranchuk è tornato in gruppo, Smolov ha recuperato e anche Joao Mario sta bene. Titolari? Lo decideremo oggi, anche Krychowiak si è ristabilito dai problemi intestinali che ha avuto. E pure Barinov è migliorato rispetto alla prima gara con la Juventus".



SPIRITO - "Cercheremo di mentenere l'equilibrio tra attacco e difesa. Il modulo dipende dall'avversario, dalla Juventus, vogliamo far bene ma dipende anche da loro. Per noi ogni punto è d'oro. E' difficile dire come giocheremo, c'è ancora tempo. Se faremo punti potremo passare il gruppo e siamo focalizzati pienamente sulla gara contro la Juventus".



LA GARA - "Vogliamo creargli problemi. E' il nostro obiettivo, perché il nostro scopo è fare punti. Lotteremo su ogni palla".