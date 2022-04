IL TABELLINO

. Ma, se fosse solo per questo,di vittorie della Juventus nei campi d’Italia e d’Europa. ELui odia i complimenti (non si sa chi, quest’anno, abbia trovato il coraggio di farglieli, ma tant’è). Aveva previsto una partita brutta ed è stato così, anche se la vittoria, come spesso capita in Italia, fa passare in secondo piano i giudizi sulla prestazione.Tuttavia a Cagliari (1-2)Qualcuno lo chiama intuito, qualche altro botta di fortuna. Fatto sta che,togliendo Dybala e Arthur per inserire Kean (dicesi Kean) e Bernardeschi,E’ successo che l’argentino e il brasiliano, entrambi in netta ripresa dopo un avvio agghiacciantestavano giocando bene e hanno proseguito facendo meglio. Non ci voleva un’aquila per accorgersene, ma, chissà perché,vincente a Vlahovic (75’), mentre Arthur è addirittura arrivato al 94’, cioé alla fine.Tutto ciò premesso,(anzi, ci stava almeno un altro gol per la Juve) e i bianconeri, pur rinculanti nell’ultimo quarto d’ora (gli ultimi nove minuti con la difesa a cinque), hanno meritato il successo.È accettabile, dopo il vantaggio, abbassarsi di venti metri e, pur non concedendo agli avversari alcuna occasione, farli venire in area con mezza squadra?Sono convinto che almeno una buona metà dei tifosi juventini la pensino come me e che, a prescindere dall’epilogo della stagione. E’ vero che quest’ultimo ha potuto contare su trenta gol di Ronaldo, ma è altrettanto vero che da gennaio, alla Juve, è arrivato Vlahovic, il capocannoniere della serie A, il cui primo tiro in porta, a Cagliari, è stato registrato al minuto 68.e, anche ieri, l’unico in grado di servirlo a dovere è stato Dybala, cioé il calciatore che l’anno prossimo sicuramente la Juve non avrà. Come già detto, però, prima di entrare in partita nella ripresa, Dybala si è macchiato della colpa di aver perso il pallone nella metacampo avversaria e di essere caduto a terra senza la possibilità di rincorrere, che glielo aveva strappato., invece, anziché affrontare il centrocampista avversario, è arretrato fino all’interno della propria area, consentendo a Joao Pedro di battere di destro dal limite, fulminando Szczesny.Da lì in avanti, pur ai ritmi blandi del campionato italianoPrima (19’) con un tiro di Danilo, corretto da Zakaria e parato da Cragno. Poi (23’) con un gol di Pellegrini, annullato dal Var, per tocco con il gomito di Rabiot, che ha provocato veementi proteste bianconere. Dalla mezz’ora alla fine del primo tempo, Cagliari alle corde.ha parato su Dybala (34’) e Cuadrado (44’). Ma nulla ha potuto (45’) quando, da azione d’angolo, ancora il colombiano è sgusciato in area e ha pennellato per la testa diche ha messo dentro in controtempo.gol annullato per fuorigioco a Chiellini su assist, non esattamente volontario, di Dybala. Grande conclusione di Dybala (alta) su apertura millimetrica di Chiellini. Il gioco delle coppie.del Cagliari (58’, Rog per Dalbert; 66’ Gaston Pereiro per Pavoletti) e dalle intenzioni, presto rinnegate, di Allegri di togliere Dybala e Arthur. Così (68’) prima è entrato Bernardeschi per Rabiot e poi, ma solo dopo il gol di Vlahovic, Kean per Dybala (80’).Certo è che, nel giro di due minuti, ha fornito due palloni a Vlahovic in piena area. Sul primo, di destro, il serbo (73’) ha chiamato Cragno ad un pronto intervento. Sul secondo (75’), dal contrasto con Altare e, forse, da un tocco di punta di Vlahovic, è nata una traiettoria beffarda che è terminata in rete.. Invece con Keita Balde per Deiola e Obert per Lykogiannis, si è buttato nella metacampo avversaria con qualche furore. Allegri è corso ai ripari togliendo Cuadrado (l’unico contropiedista) e buttando in campo Bonucci. Con sofferenza, la Juve ha retto. E si è messa in tasca la brutta vittoria che Allegri aveva auspicato.Cagliari- Juventus 1-2 (primo tempo 1-1)Marcatori: 11' p.t João Pedro (C), 45'p.t de Ligt (J), 30' s.t Vlahović (J)Assist: 11' p.t Marin (C), 45' p.t Cuadrado (J): Cragno; Carboni, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Deiola (34' s.t Keita Baldé), Dalbert (13' s.t Rog), Lykogiannis (34' s.t Obert); João Pedro, Pavoletti (21' s.t Pereiro). All. Mazzarri: Szczęzny; Danilo, de Ligt, Chiellini; Cuadrado (41' s.t Bonucci), Zakaria, Arthur, Rabiot (24' s.t Bernadeschi), Pellegrini, Dybala (35' s.t Kean), Vlahović. All. AllegriArbitro: Daniele Chiffi di PadovaAmmoniti: 8' s.t Lykogiannis (C)