"È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Non so chi fosse, ma mi sono arrabbiato. È umano. È venuto l'arbitro e ha espulso me. Giustamente...".aveva descritto così, nel dopo-partita della finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, l'episodio della sua espulsione ai microfoni di Mediaset. Ma com'è andata davvero?Un passo indietro. La serata che ha confermato una stagione incolore per i bianconeri,, ha visto, in diverse situazioni di tensione, venir fuori la rabbia dell'allenatore. Soprattutto nei supplementari. Il tecnico, dopo una prima discussione avvenuta con Farris (il vice di Simone Inzaghi), ha ricevuto un'ammonizione. Un giallo a testa, a partita in corso. Dopo il 4-2 di Perisic, sigillo al trionfo nerazzurro, Max perde le staffe. Va a discutere con la panchina interista, D'Ambrosio prova a fermarlo, ma il litigio a distanza continua. Animi accesi.Rabbia dettata dal momento, nervosismo, delusione. Per Max, la fotografia di una stagione sotto le aspettative in pochi minuti.Noi usciamo da un'annata in cui non abbiamo vinto neanche un trofeo. Questa rabbia va tenuta per l'anno prossimo quando dobbiamo tornare a vincere", il commento del tecnico dopo il riferimento all'episodio della pedata.Come si vede nei video diffusi, Mario Cecchi, assistente di Inzaghi, incrocia Allegri al ritorno in panchina. I due si sfiorano e Cecchi chiede scusa.