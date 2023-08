Tutto ruota intorno a un numero: il due. Per due volteè entrato dalla porta principale della Continassa da nuovo allenatore. Per due volte Allegri ha vissuto momenti di crisi, di sfiducia, di destini scritti e segnalati in direzione d'addio. E in altrettante occasioni, ecco, il tecnico bianconero ha alzato la testa ed è ripartito., oggi apparsa scontata: sulla sua panchina si erano seduti tutti, da Tudor a Thiago Motta, passando per Dionisi e Palladino. E il "vecchio" Max?Sì, perché quandoha vacillato davanti alla proposta del Brasile - poi accettata, ma solo con la condizione di chiudere dolcemente e con un anno di ritardo il rapporto con il Real - nella prima lista dei possibili successori alla casa blanca,avrà sicuramente immaginato il pragmatismo di Massimiliano Allegri. Che stavolta, chissà, probabilmente non avrebbe detto 'no', con una Juve certamente sottotono e senza coppe, con un ambiente per molti versi dissimile da quello che aveva portato ai fasti, fino alla doppia finale di Champions League.