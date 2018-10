Ci sono poche note liete in questo inizio di stagione del, sia per quanto riguarda la prima squadra, sia per quella che negli ultimi anni ha rappresentato un fiore all'occhiello della gestione: la formazione Primavera. Ultima in classifica e ancora a secco di vittorie la squadra che fu die che ora è di, altrettanto ultima in classifica e a secco di vittorie quella allenata da Paolo, con 4 ko su 4 gare e 0 gol segnati all'attivoin Inghilterra che, stilando l'elenco dei(coloro che compiranno 18 anni nel 2019), ha inserito in elenco ancheMusa, come il più famoso Barrow dell'Atalanta,fa l'attaccante e la sua storia è ricca di colpi di scena. Uno su tutti? L'avventura che ha dovuto vivere per arrivare in Italia.Musa sbarca in Sicilia il 10 giugno 2016 ed è solo uno dei 25mila minori non accompagnati arrivati da noi in quell’anno. Fortunatamente Musa ce la e dopo lo sbarco viene mandato dalle autorità a Potenza dove fra un lavoretto e l'altro inizia a giocare per laquella dell'allenatore Vitantonio Summa, che lo adotta prima in campo e poi fuori diventandone tutore legale.E le sue reti diventano fondamentali per la Virtus Avigliano che nella stagione 2016/17 vince il titolo regionale mettendolo incredibilmente in vetrina e attirando su di sè gli occhi di mezza Serie A.perché le nuove norme anti sfruttamento su giovani extracomunitari impediscono il suo trasferimento.​Norme giuste, ma che nel caso di Musa avrebbero posto fine a un sogno che avrebbe potuto cambiargli la vita.. Il salto nel grande calcio era il suo sogno e poco prima di Natala il giudice Francesco Rossini del Tribunale di Potenza, dà ragione a(moglie e avvocato di Summa​) e torto alla Figc dimostrando che, almeno in questo caso, la norma avrebbe fatto soltanto un torto al ragazzo.Gol che, almeno per ora mancano all'appello e di cui la squadra di Mandelli, ma anche quella di Ventura, ha disperatamente bisogno. E chissà che, dopo il ritiro estivo vissuto da aggregato alla prima squadra non possa anche arrivare, in stagione, l'esordio in Serie A.