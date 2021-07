Dopo i tanti nomi annunciati nelle ultime ore da Dazn per il prossimo triennio della Serie A è rimasto un grande nome sul mercato delle seconde voci, quello di Lele Adani che, a sorpresa, ieri sera durante Inghilterra-Danimarca ha annunciato il suo addio ufficiale a Sky.



Sono passati 9 anni da quando l'ex difensore firmò il suo primo contratto con l'azienda commentando Serie A, Mondiali, Europei e competizioni Uefa. Negli ultimi anni, però, qualche frizione era già stata registrata anche al momento dell'ultimo rinnovo con domanda e offerta che si registravano come molto distanti.



Dove andrà Adani? Ad oggi indiscrezioni lo danno in pole position per il passaggio a Dazn, ma rimane sullo sfondo anche la possibilità di seguire alcuni dei volti ormai ex-Dazn che sono pronti al passaggio ad Amazon.