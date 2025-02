Anderlecht-Fenerbahçe sospesa per rissa sugli spalti: la ricostruzione

AFP via Getty Images

brutto episodio nel giovedì di Europa League.che hanno portato l'arbitro a sospendere la partita. Tensione alle stelle allo stadio Lotto Park, dove alcuni disordini hanno portato alla sospensione della partita tra la squadra belga e gialloblù di Josè Mourinho.- La rissa è scoppiata tra i tifosi delle due squadre posizionati nelle tribune centrale come testimoniano alcuni video pubblicati sui social, l'arbitro ha visto quello che stava succedendo e così dopo sette minuti di gioco ha deciso di interrompere la partita. E i giocatori sono tornati negli spogliatoi, in attesa che venisse ristabilita la tranquillità e che tornasse tutto sotto controllo. Dopo circa 20 minuti i calciatori sono rientrati in campo, e la situazione sugli spalti è, almeno temporaneamente, rientrata.