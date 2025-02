Europa League, le altre partite LIVE dalle 18.45: c'è il Galatasaray di Morata

4 minuti fa



Dopo le gare di Champions, oggi giovedì 20 febbraio si gioca il ritorno dei playoff di Europa League. La partita da sottolineare è quella della Roma, unica italiana impegnata oggi, ma alle 18.45 ci sono altre tre partite in programma: Bodo/Glimt-Twente che ripartono dal 2-1 per gli olandesi nella gara d'andata, Steaua Bucarest-Paok Salonnico che riprendono dallo stesso punteggio in favore dei romeni, e Galatasaray-Az Alkmaar dove i giallorossi sono in vantaggio per 4-1 nell'andata in Olanda.



LE ALTRE PARTITE - Alle 21 sono previste altre quattro gare: l'Ajax di Farioli ospita il Saint-Gilloise dopo la vittoria per 2-0 nella sfida d'andata, il Fenerbahce di Mourinho giocherà in casa dell'Anderlecht partendo da un vantaggio di tre gol, la Real Sociedad giocherà in casa con il Midtjylland dopo aver vinto 2-1 nella partita d'andata, e infine il Viktoria Plzen ospita il Ferencvaros che aveva vinto 1-0 all'andata.