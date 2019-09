Attraverso un tweet, l'Eintracht Francoforte si è complimentato con André Silva, attaccante portoghese in campo venerdì in amichevole:è stato il commento del club tedesco all'ex Milan, in rete alla prima uscita con la nuova maglia. Nel 5-1 contro il Chemie Lipsia (formazione di quinta serie tedesca), infatti, Andrè Silva ha realizzato una doppietta.