La 39esima edizione di Sport Movie & Tv ha concesso, leggenda e colonna dell’invincibile armata nerazzurra guidata da Helenio Herrera. Un’opera che si eleva da tutte quelle fin qui realizzate e dedicate a questo magnifico campione, perché più di altre, ci aiuta a conoscerne l’uomo,, per farci abbracciare il calciatore, ma anche l’amico, il marito e il padre.Come un piccolo miracolo che si concretizza minuto dopo minuto,, che ne ha ereditato onestà e gentilezza. Una testimonianza non impostata, continuamente minata dall’incedere di travolgenti emozioni che spaccano in due la voce diIl destino ha interrotto il loro legame terreno, non certo quello spirituale, perché quel bambino, adesso divenuto uomo, ha cercato, e ancora cerca suo padre, instancabilmente, in ogni angolo di mondo.“Armando Picchi, un uomo Libero”, è l’opera che ci avvicina alla famiglia e agli affetti di questo indimenticabile campione.Veri e propri tornei cui prendevano parte anche i suoi amici della Grande Inter, che lo raggiungevano in villeggiatura per ritrovarsi poi a sfidare sconosciuti vacanzieri.