Secondo il Sun, l'Arsenal sta pensando a Neto, in uscita dal Barcellona. I Gunners, infatti, potrebbero cedere sia Leno che Runarsson in caso di offerte ritenute congrue, e vorrebbero prendere Onana dall'Ajax. Neto quindi sarebbe un ottimo titolare in attesa che il camerunese sconti la squalifica per doping. Le due parti erano state in contato anche a gennaio.