Come riporta il Mirror, l’Arsenal è piombato su Nabil Fekir. La squadra inglese è pronta a staccare un assegno di 33 milioni di euro per convincere l’Olympique Lione a lasciar partire il proprio giocatore. Fekir, classe 1993, ha un contratto con i francesi fino al 30 giugno 2020. Sul giocatore, in passato vicino al Liverpool, è molto forte l’interesse del Milan.