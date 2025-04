Getty Images

- Andata semifinale Champions LeagueARSENAL- Incolpevole sul goal di Dembelé, blocca senza problemi prima un colpo di testa di Marquinhos da ottima posizione e poi un diagonale di Kvaratskhelia. La parata più bella e difficile la compie respingendo un tiro di Doué, importante anche la sua precisione nei rinvii lunghi.- Indietreggia un po' troppo su Kvaratskhelia in occasione della rete che sblocca la partita, poi è costretto a usare le cattive per provare a fermare il georgiano ex Napoli.(Dall'83').

- Il migliore della propria difesa, sbaglia poco o niente.- Con gli infortuni di Calafiori, Gabriel e Tomiyasu, ha l'occasione di giocare da titolare una semifinale di Champions League e non sfigura.- Spinge meno del solito, ma difende meglio.- Si vede davvero poco.(Dal 90').- Impossibile bissare la serata magica vissuta contro il Real Madrid con tanto di doppietta su calcio di punizione, ma dalle sue parti non si passa. A inizio ripresa pennella una punizione sulla testa di Merino, che segna ma viene pescato in fuorigioco dal Var.

- Complice la squalifica di Thomas Partey, dopo 12 gare giocate da falso 9, torna nel suo ruolo naturale di centrocampista ma fatica a ritrovare subito le misure. Non a caso le cose migliori le fa in area di rigore, prima venendo anticipato all'ultimo da Joao Neves e poi- Fatica a trovare spazio a destra, così prova prima ad accentrarsi e poi a spostarsi a destra, da dove fa partire un cross interessante che scavalca Donnarumma ma non viene deviato in rete da Martinelli. Si fa ammonire per una reazione rabbiosa dopo un presunto fallo su Nuno Mendes.

- Subito ammonito per una spinta su Hakimi, non è un centravanti di ruolo e si vede. Nella ripresa va vicino al goal del possibile 1-1, ma Donnarumma è miracoloso e devia in corner.- Sul finire del primo tempo ha sul destro la palla del possibile 1-1, ma Donnarumma gli nega la gioia del goal con una grande parata.- Bravo a non far perdere la testa alla propria squadra dopo il goal subito a freddo. Effettua il primo cambio a 7 minuti dal novantesimo, anche perché le 7 assenze gli accorciano la panchina.PSG- La prima parata arriva verso la metà del primo tempo e per il nazionale italiano è un gioco da ragazzi bloccare un colpo di testa di Kiwior debole e centrale. Qualche brivido quando non arriva su un cross di Saka, ma Martinelli non trova la deviazione vincente e sembrava comunque in fuorigioco. Decisivo allo scadere del primo tempo, quando respinge in tuffo con la sua manona sinistra un destro di Martinelli ben indirizzato sul secondo palo. A inizio ripresa è incerto in uscita sulla punizione di Rice girata in rete di testa da Merino, ma viene salvato dal Var che pesca lo spagnolo in fuorigioco. Poi si fa perdonare con gli interessi salvando ancora il risultato con un'altra deviazione in tuffo con la sua manona sinistra, stavolta su Trossard.

- L'ex interista viaggia veloce come un TGV sulla fascia destra ed è attento pure in fase difensiva. Causa il primo cartellino giallo dell'incontro per Trossard, poi viene ammonito a sua volta per aver interrotto una ripartenza potenzialmente pericolosa.- Prova da vero capitano, l'ex romanista si conferma il leader della difesa e si rende pericoloso anche in avanti sulle palle inattive.- Grande fisicità, ma anche qualche distrazione che rischia di costare caro. A inizio ripresa viene anticipato di testa da Merino che gira in rete una punizione di Rice, ma lo spagnolo viene pescato in fuorigioco dal Var.

- Saka è un cliente ostico, riesce a fermarlo anche grazie all'aiuto di Kvaratskhelia nei raddoppi in fase difensiva.- Bravissimo ad anticipare Merino in area di rigore, prendendo la palla nonostante le proteste dell'Arsenal che chiede invano il rigore. Anche nella ripresa si conferma prezioso, specialmente in fase difensiva.(Dall'89').- Eletto man of the match dall'Uefa. In effetti non sbaglia un passaggio, anche se a volte la sua regia è fin troppo scolastica.- Combina bene con Kvaratskhelia, altro ex Napoli. Colpisce un palo dopo la respinta di Raya su un tiro di Doué, ma viene pescato in posizione di fuorigioco.

- Un po' timido, così Luis Enrique prova a invertirlo di fascia con Kvaratskhelia. Spostato momentaneamente sulla sinistra, si rende subito pericoloso con un bel tiro che costringe Raya alla respinta. Si accentra nel ruolo di falso 9 per 5 minuti prima di uscire.(Dal 76'- Prima manda in porta l'altro subentrato Barcola, che sciupa l'occasione per il raddoppio, poi si mette in proprio e colpisce la traversa con un tiro di punta).- Stappa la partita con un goal tanto importante, quanto difficile: sinistro di prima su passaggio di Kvaratskhelia, palo e rete dove Raya non può arrivare. Cala alla distanza, anche perché col passare del tempo il PSG arretra il proprio baricentro. Viene sostituito per un problema fisico.

(Dal 70'- Si presenta da solo davanti a Raya, mangiandosi la palla del possibile 0-2).- Serve la palla del vantaggio di Dembelé, arrivando in doppia cifra tra goal (4) e assist (6) con la maglia del PSG. Viene beccato dai tifosi dell'Arsenal secondo i quali si lascia cadere troppo facilmente, come in occasione del rigore chiesto dopo una sbracciata di Timber. Si fa vedere anche in fase difensiva, raddoppiando su Saka per aiutare Nuno Mendes: il suo ex allenatore Antonio Conte sarà orgoglioso di lui.- Torna in Inghilterra dopo aver eliminato Liverpool e Aston Villa, anche stavolta prepara bene la partita ed esce ancora vittorioso.