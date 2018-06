Tempo di saluti in casa Arsenal, con i Gunners che hanno comunicato che 9 giocatori non rinnoveranno il loro contratto con il club londinese: fra questi ci sono Per Mertesacker, che ha annunciato l'addio al calcio, Santi Cazorla che si è già aggregato alla sua nuova squadra, il Villarreal, per il ritiro pre-campionato.



Bola, Marc Joel

Cazorla, Santiago

Crean, Alexander Felix

Eyoma, Aaron Jordan

Huddart, Ryan David

Johnson, Chiori

Keto, Hugo Oliver

Mertesacker, Per

Moore, Tafari Lalibela