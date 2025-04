Atalanta-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

, che sa già di. L'Atalanta, terza a quota 58 punti, ospita il Bologna quarto a 57. Mister Gasperini viene da tre sconfitte consecutive, con zero gol all'attivo da parte dei suoi. Italiano invece viaggia sulle ali dell'entusiasmo grazie allePartita: Atalanta-BolognaData: domenica 13 aprile 2025Orario: 12.30Canale tv: DAZN, DAZN 1

Streaming: DAZNCarnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. All. Gasperini.Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.- Mister Gasperini ha poche speranze di riavere sia Posch che Kossounou, ma fino a domenica proverà a recuperare almeno uno dei due difensori, tenendo monitorato Toloi. Indisponibili invece Scalvini, Scamacca e Palestra. Pasalic potrebbe prendere il posto di Cuadrado in attacco. Italiano ha invece perso Ferguson e Skorupski per tre settimane. Out anche Calabria.

Atalanta-Bologna, domenica 13 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:30.Atalanta-Bologna sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Valon Behrami.