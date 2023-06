L’Atalanta spara alto per il suo gioiello d'attacco classe 2003 Rasmus Højlund. Secondo il Daily Mail i Percassi avrebbero chiesto allo United interessato all’attaccante di sborsare ben 86 milioni di sterline, l’equivalente di 100 milioni di euro, quaranta in più dei 60 che avrebbero aperto l'asta estiva.



L’Atalanta avrebbe infatti tenuto una riunione all’inizio di questa settimana decidendo che avrebbe chiesto più di 86 milioni di sterline (100 milioni di euro) per il 20enne che ha ancora quattro anni di contratto.



E c’è un retroscena: Højlund ha recentemente firmato un accordo di rappresentanza a breve termine con l’agenzia SEM, che rappresenta anche l’allenatore del Manchester United Erik ten Hag .