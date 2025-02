Atalanta-Club Brugge 1-3: il tabellino

GETTY

Marcatori: 2' pt Talbi (C), 27' pt Talbi (C), 48' pt Jutglà (C), 1' st Lookman (A)Assist: 2' Jutglà (C), 48' pt Tzolis (C), 1' st Zappacosta (A): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac (32' st Posch); Cuadrado (30' st Bellanova), de Roon, Ederson (37' st Brescianini), Zappacosta; Pasalic (1' st Lookman); De Ketelaere, Retegui (30' st Samardzic). All. Gasperini.: Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi (9' st Siquet), Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis (30' st Nielsen); Jutglà (41' st Nilsson). All. Hayen.

Arbitro: Felix Zwayer (GER)Ammoniti: 11' pt Kolasinac (A), 36' pt Onyedika (C), 16' st Tzolis (C), 35' st Djimsiti (A), 41' st De Cuyper (C), 41' st de Roon (A), 41' st Nilsson (C)Espulsi: 41' st Toloi (A)