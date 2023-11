Il suo telefono è occupato da un po'. Charles De Ketelaere non alza la mano a mo' di cornetta, il suo gesto di esultanza quando segna, dal 21 settembre, quando ha realizzato una rete in Europa League. Il fantasista belga con un passato sottotono al Milan, ora è in cerca del doppio riscatto.



Quello dell'Atalanta, che vuole convincere a tenerlo in estate e quello dalle ultime gare, in cui ha perso la maglia da titolare e non ha convinto da subentrato. Mezzora contro lo Sturm Graz senza dribbling, assist e gol, stessa cosa nel quarto d'ora finale contro l'Inter. In generale dal 24 settembre, giorno del suo ultimo assist, CDK non è più decisivo: giovedì c'è di nuovo lo Sturm Graz, questa volta a Bergamo. L'occasione per non allontanare ulteriormente il doppio riscatto.