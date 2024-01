Atalanta, De Roon chiede il cambio: come sta e cosa si è fatto

Minuto 36'. Contrasto in area tra Gabbia e De Roon e ad avere la peggio sono entrambi i giocatori. Dopo l'uscita del difensore rossonero, anche l'olandese ha alzato bandiera bianca e, dopo essersi accasciato in campo, ha chiesto il cambio per un colpo alla testa. Gasperini ha inserito Pasalic al suo posto.