Atalanta, emergenza in attacco: da Lookman a Maldini e Scamacca, le (poche) soluzioni del Gasp

È stata fino a dicembre e doveva essere fino a maggio la forza di un. Invece la panchina lunga si è accorciata con l’inizio del 2025 di settimana in settimana, di gara in gara. E se all’inizio l’emergenza eranegli ultimi giorni ha colpito anche il reparto più importante per mister Gasperini:SicuramenteSupercoppe comprese, ha inciso. I nerazzurri hanno accelerato dalle prime battute del campionato arrivando per la prima volta nella storia a chiudere l'anno da. Nelle ultime due settimane però hanno perso pezzi e nella gara contro il VeronaTutti con infortuni più o meno gravi, tanto che l'unico candidato a riprendersi per la gara d'andata di Champions a Bruges mercoledì sera è il portierecolpito dall'influenza."Ha preso una forte contusione dal Napoli, non so se mercoledì potrà giocare", ha rimarcato il tecnico nerazzurro al termine della partita al Bentegodi. Il reparto offensivo però sta soffrendo:che devono giocare ogni tre giorni da titolari. E infatti il belga sabato sera ha tenuto tutti col fiato sospeso all'uscita dal campo: "e ho preferito non rischiarlo ulteriormente". Dopo aver perso nel giro di pochi giorni, dopo Lookman, ancheper sopperire all'emergenza infortuni, ora lo staff medico bergamasco procede con estrema cautela sui rientri. La posta in gioco è troppo alta: dopo i playoff in Belgio, l'obiettivo dell'Atalanta è superare gliE tornando a fare un pensierino sul primo posto, che ora è a 5 lunghezze.

Sicuramente a imbarcarsi per Bruges, ma anche a indossare la maglia dal primo minuto. È una partita troppo importante per lui, che sfida il suo passato, splendente almeno tanto quanto il suo presente a Bergamo. Stesse tinte nerazzurre. Insieme a lui, 20 gol e 3 assist in 22 presenze in Serie A e 23 reti stagionali. Lookman, se non dovesse farcela per mercoledì, si rivedrà sabato contro il Cagliari.inoltrato a causa della sua lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro. Tenendo conto che Samardzic potrà prendere il posto di Pasalic per far rifiatare il croato sulla trequarti, e viceversa , l'unico che può entrare nelle rotazioni d'attacco e dare il cambio a Retegui e De Ketelaere èL'ex Frosinone si è visto come esterno offensivo, punta e mezzala, è un jolly prezioso anche a gara in corso per non rischiare altri infortuni in attacco. Infine, pescato nel giardino di casa, c'è anche: 16 gol e 6 assist in 23 presenze con l'Under 23, già 2 partite e un assist con la prima squadra del Gasp.