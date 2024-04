In campo al Gewiss Stadium di Bergamo,. Dopo l'1-0 dei toscani al Franchi, in palio stasera c'è il passaggio alladove ad attendere c'è già la. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali del match odierno.La PennaGiallatini – Del Giovane: Marchetti: Aurelianio: MariniUscita in presa alta di Carnesecchi che colpisce Nico Gonzalez con il ginocchio e pestandogli il piede: tante proteste ma per l'arbitro non c'è nulla di rilevante

Raddoppia l'Atalanta. Prima della rete però l'azione parte da un pestone di Koopmeiners su Beltran. La Penna, richiamato dal Var, torna indietro e cambia la sua decisione: è fallo e il gol viene annullato