Atalanta-Fiorentina rinviata per il malore di Joe Barone, è UFFICIALE

Atalanta-Fiorentina, match valido per la 29esima giornata di Serie A, non si gioca e viene rinviata a data da destinarsi per il malore accusato dal direttore generale viola Joe Barone, ricoverato d'urgenza all'Ospedale San Raffaele di Milano dove è stato trasportato in elicottero.



COMUNICATO UFFICIALE - La Fiorentina aveva chiesto il rinvio, la Lega Serie A ha accolto la richiesta e ufficializzato con una nota: "Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara ATALANTA-FIORENTINA, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM".



QUANDO SI RECUPERA ATALANTA-FIORENTINA - La partita tra Atalanta e Fiorentina è rinviata a data da destinarsi, non è ancora stato comunicato quando sarà recuperata e bisognerà tenere conto anche degli impegni in Europa delle due squadre (bergamaschi ai quarti di finale di UEFA Europa League, toscani ai quarti di UEFA Europa Conference League).