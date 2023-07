Il direttore generale di Atalanta Umberto Marino ha presentato ufficialmente il ritiro estivo della squadra per la stagione 2023/2024, che si svolgerà dal 14 al 22 luglio a Clusone, patria di patron Percassi: "Stiamo lavorando per portare qui anche l'Under 23", svela il direttore generale, "se verrà la proprietà americana durante il ritiro? Non ve lo dico, ma stiamo pensando di aggiungere un'amichevole intorno al 12 agosto e una presentazione della squadra ai tifosi, vediamo però perché allo stadio c'è un grande cantiere, ci stiamo lavorando e riflettendo".



ALTRE CHIAMATE- "Un'altra squadra aveva chiesto di poter venire a svolgere il ritiro qui a Clusone e anche noi di Atalanta abbiamo ricevuto offerte per venire ospitati da strutture durante il ritiro sia in Italia che all'estero ma siamo felici della nostra scelta e abbiamo un contratto decennale da rispettare".