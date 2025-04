Atalanta, Juventus, Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan: lotta Champions, Europa e Conference League, i calendari

, a seguito del successo dellacontroper 0-1 e del pareggio tra– come l’anno scorso –. Ricordiamo che i posti aggiuntivi vengono assegnati alle due Federazioni che ottengono il miglior ranking per Paesi nella stagione: i punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Al momento l'Italia ha soltanto il 2% di possibilità di ottenere lo slot aggiuntivo comprimendo una classifica già cortissima dal 3° al 9° posto.

Nelle prossime 7 giornate, dunque,, con diversi scontri diretti che ancora dovranno essere disputati e con calendari più o meno complicati ed intrecciati che ci porteranno all'ultima giornata in programma nel weekend del 25 maggio.Considerando che Lazio e Fiorentina sono impegnate sul fronte continentale, mentre Milan e Bologna hanno da disputare le semifinali di Coppa Italia,, ma non solo:

