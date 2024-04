Atalanta, Kolasinac salta la sfida col Liverpool: la prima diagnosi, quando può tornare

Il difensore bosniaco ha accusato un risentimento muscolare e nell'allenamento di rifinitura di stamattina e non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini nemmeno per la panchina, in occasione della sfida che inizia alle ore 21 ad Anfield.- L’ex calciatore di Schalke 04, Arsenal e OlympiqueImprobabileche Gasperini possa rischiarlo in occasione della prossima partita di campionato contro l’Hellas Verona - prevista alle 20.45 di lunedì 15 aprile - per provare a recuperarlo per la sfida di ritorno contro il Liverpool di giovedì 18 aprile.- Arrivato all'Atalanta la scorsa estate, Sead Kolasinac ha disputato da inizio stagione 36 partite in tutte le competizioni - è uno degli elementi più impiegati da Gasperini - e ha realizzato una rete. In Europa League, sin qui era sceso in campo in 6 occasioni per un totale di 536 minuti.