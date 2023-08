Frosinone-Atalanta 2-1



Musso 6: non può fare nulla sul destro vincente di Harroui, idem sulla chirurgica meraviglia di Monterisi.



Scalvini 5: prova non di certo idilliaca. In ritardo nei duelli, insieme al resto della difesa si rivela tutt’altro che impeccabile.



Djimsiti 5,5: orienta la volontà di difendere in avanti della Dea cercando spesso l’anticipo su Cheddira, cliente tutt’altro che facile da fronteggiare.



(dal 30’ s.t. Muriel 5,5: reclama invano un calcio di rigore, poco preciso in rifinitura).



Kolasinac 6: fisicità notevole, tiene botta a protezione della propria porta fronteggiando bene le continue incursioni dei centrocampisti rivali.



Zappacosta 5: spinge sulla corsia di competenza, sfiorando la rete al 17’ con un taglio dei suoi all’interno dell’area. Prestazione comunque sottotono che gli costa il cambio ad inizio ripresa.



(dal 1’ s.t. Zortea 6: entra bene sulla fascia destra, pronto ad assicurare supporto nella risalita del campo).



Ederson 6: è uno dei più propositivi, garantisce presenza in entrambe le fasi. Suo il recupero palla per la firma di Zapata, utile a riaprire il match.



De Roon 5: perde gran parte dei duelli in mediana trovandosi dinanzi un Gelli in formato super.



Ruggeri 5: giornata no come quella attraversata dal resto del centrocampo. Poca intraprendenza sulla sinistra nel creare i presupposti per una superiorità numerica.



(35’ s.t. Bakker sv).



Koopmeiners 5,5: si lascia colpevolmente scappare Monterisi sugli sviluppi del corner che porta al raddoppio giallazzurro, tenta qualche giocata ma è in giornata storta anche lui.



Lookman 5: si fa anticipare da Marchizza in occasione del vantaggio frusinate. Impreciso, combina poco per impensierire la retroguardia avversaria.



(dal 1’ s.t. De Keteleare 5,5: si vede poco, impatto differente rispetto alla sfida col Sassuolo).



Zapata 6,5: non incide come dovrebbe negli ultimi metri nella prima frazione, meglio nel secondo tempo dove trova il gol con una splendida girata.



(dal 22’ s.t. Scamacca 6: porta presenza in area, manca di un niente il 2-2 di testa al 39’).



Allenatore Gasperini 5: l’approccio della sua Atalanta è assolutamente negativo. Nella ripresa, grazie ai cambi effettuati, lo spartito muta in positivo. Troppo poco, però, per completare la rimonta.