Prime parole per Valentin Mihaila da neo giocatore dell'Atalanta: "​Ieri ero in ritiro con il Parma e pensavo che avrei giocato contro il Crotone, oggi sono in una delle squadre più forti della Serie A che ha le qualità per competere per lo scudetto e in Europa. Pezzella mi ha consigliato di stare zitto e pedalare, perché all’Atalanta si lavora e io voglio dimostrare di avere il potenziale per giocarci. Sono uno che ama giocare con la palla in velocità ma anche per la squadra. Devo fare tanti minuti e farli bene per dimostrare che ho il potenziale per diventare un giocatore dell’Atalanta in estate".