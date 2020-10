Buone notizie in casa Atalanta: dopo la conferma da parte dell'Uefa del via libera per giocare al Gewiss Stadium le gare di Champions League 2020/2021, mister Gian Piero Gasperini tira un sospiro di sollievo in quei di Zingonia. Senza i suoi tredici giocatori impegnati con le nazionali, oggi ha potuto però recuperare Aleksey Miranchuk, sempre più verso un ritorno in piena forma in vista della gara contro il Napoli, in programma sabato 17 ottobre alle 15 al San Paolo.



IN & OUT- Il gemello russo ex Lokomotiv Mosca infatti, come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. Al contrario di Pierluigi Gollini, Matteo Pessina e Cristiano Piccini, che hanno proseguito col loro programma di lavoro personalizzato. ​Domani, venerdì 9 ottobre, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia e a porte chiuse, è in programma un’altra seduta al mattino.