L'Atalanta, in questa sessione di mercato estivo, sta cercando di rinforzare la sua rosa (Musso in porta è un esempio) senza perdere troppi petali. Tra i cedibili però da tempo rientra il nome del quasi 34enne Josip Ilicic che, dopo 56 gol in 149 presenze a Bergamo, in nerazzurro non ha più spazio e a Zingonia avrebbe ormai i giorni contati.



Come riporta però La Gazzetta dello Sport, Lazio e Milan-dopo un interesse iniziale-sembrano aver fatto un passo indietro e ora il futuro dello sloveno sarebbe un'incognita. Nonostante la magia del suo mancino, al momento non ci sarebbero infatti proposte concrete sul mercato: i Percassi attendono l'offerta giusta.