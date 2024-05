Atalanta-Roma, rivivi la MOVIOLA: intervento di De Roon su Abraham, rigore discusso per la Roma

Questi i principali episodi da moviola di Atalanta-Roma, posticipo della domenica della 36esima giornata di Serie A.. I suoi assistenti saranno Filippo Meli di Parma e Alessio Berti di Prato, IV ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo,, A.V.A.R. Aleandro Di Paolo di Avezzano.- Giallo per Koopmeiners: l'olandese viene ammonito per una scorrettezza a metà campo. Diffidato, salta il prossimo match contro il Lecce.grande tacco di Lukaku per Abraham che viene ostacolato in scivolata da de Roon. Per Guida è rigore, tra le proteste dei giocatori bergamaschi. L'intervento è molto energico, ma l'olandese colpisce Abraham dopo il tiro dell'inglese.

Il numero 10 dell'Atalanta riceve il pallone appena entrato in area di rigore, Mancini gli va addosso ma non commette fallo.