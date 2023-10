Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti, tra i migliori nella gara di ieri contro lo Sporting, è uscito anzitempo per un fastidio muscolare alla coscia destra. Si fermerà quindi per la gara con la Lazio, in programma domenica alle 15 all'Olimpico, sfruttando la sosta per riprendersi. Al suo posto pronto Palomino.