L'Atalanta studia la rivoluzione in attacco. Zapata, Muriel, Boga e Højlund potrebbero partire in massa e non far parte più della squadra la prossima stagione. L’unico punto fermo, certo di rimanere, è il goleador Lookman. Molto dipenderà dalla permanenza, o meno, di Højlund valutato 60 milioni.



Con un’entrata così cospicua l’Atalanta potrebbe pensare a un paio di innesti freschi ed esperti, come Touré dell’Ameria. In uscita Muriel sembra avere meno stimoli di Zapata, che può comunque dare il suo contributo in attacco anche senza gol grazie alla sua abilità nel ritagliarsi lo spazio e a portarsi via i difensori.