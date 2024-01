Atalanta, spunta un nuovo Højlund sul mercato

Un colpo per il futuro. L'uomo mercato atalantino esperto di calcio estero Lee Congerton ha messo gli occhi su un talento che gli ha subito ricordato Rasmus Højlund per disegnare l'attacco nerazzurro del futuro. Il colpo svedese ha fruttato infatti al club bergamasco 85 milioni di euro, versati dallo United senza batter ciglio e ora vorrebbe ripetersi. Questa volta il giovane talento su cui investire in prospettiva è il giovanissimo centravanti, anche lui danese, Conrad Harder, 19 anni da compiere ad aprile, bomber emergente in patria, in rampa di lancio con il Nordsjaelland con ha debuttato nella massima serie danese collezionando 11 presenze con un gol, oltre a 5 gettoni nei preliminari di Conference League.



Fisico da corazziere, istinto sotto porta, Harder ricorda molto Rasmus Hojlund, 9 gol in Serie A e ora fermo a 2 in Premier. Harder però rispetto a Hojlund, che nell’estate 2022 era il cannoniere in Austria con lo Sturm Graz, è più indietro nel calcio che conta: partito benissimo con l'Under 19, addirittura 35 gol, deve ancora misurarsi con le big. Si tratta quindi di un prospetto, come del resto era Hojlund alla sua età. L’Atalanta lo segue, ma non per il presente: vorrebbero acquistarlo per farlo poi maturare nell’Under 23 di serie C, dove è stato appena inserito il 19enne attaccante spagnolo Siren Diao, o tenerlo in prestito al Nordsjaelland. Sul 19enne danese èperò ci sono altri club come il Genoa o l’Eintracht Francoforte.