Atalanta, stop De Ketelaere: problema fisico col Belgio, cosa si è fatto e quando torna

Redazione CM

Novità dal Belgio: Charles De Ketelaere, centrocampista dell'Atalanta, salterà l'amichevole della nazionale contro l'Irlanda, come confermato dalla federazione. L'ex Milan non ha viaggiato con il resto della squadra per via di un leggero problema agli adduttori.



LE ULTIME - Al momento CDK non ha lasciato il ritiro della nazionale per fare rientro a Bergamo: potrebbe trattarsi di semplice gestione per evitare infortuni, nelle prossime ore verrà approfondita l’entità del problema. Situazione da monitorare in chiave campionato, vista l'imminente partita contro il Napoli.