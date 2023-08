Il poker calato dall'Union Berlino in amichevole sabato pomeriggio è un messaggio chiaro: all'Atalanta, oltre a un attacco da Champions (Scamacca e De Ketelaere), serve un difensore centrale di livello. Il nome in pole, come a inizio mercato, è sempre quello di Hien, 24enne del Verona che la dirigenza bergamasca vuole portare a Zingonia a circa 8 milioni di euro. La società scaligera, che ne chiedeva 12, è disposta a scendere a 10 ma non sotto la doppia cifra. Questa potrà essere la settimana decisiva, l'ultimo colpo in entrata per l'Atalanta.