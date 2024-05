Atalanta Under 23-Catania: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Esordio nei Playoff di Serie C per il Catania, vincitore della Coppa Italia di categoria e per questo - nonostante il tredicesimo posto finale in campionato ottenuto nel Girone C - partecipante al mini-torneo dal primo turno della fase nazionale.

Rivale degli etnei l', che nella fase gironi ha eliminato nell'ordine Trento e Legnago Salus. Tra orobici e siciliani si giocheranno due partite: una di andata e un'altra di ritorno. Primo round allo stadio comunale di Caravaggio martedì 14 maggio alle ore 20:30.Atalanta Under 23-Catania sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canale da definire), nonché disponibile in streaming su NOW e Sky Go.