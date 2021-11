Atalanta-Venezia è una delle due partite che inaugurano il programma della 15esima giornata di Serie A. Alle 18.30 di domani, i nerazzurri - reduci dal successo sul campo della Juventus - attendono al Gewiss Stadium il Venezia per allungare a quattro la striscia di successi consecutivi.



LE ULTIME - Gasperini dovrà a fare a meno degli infortunati Lovato e Gosens (vittima di una ricaduta rispetto al precedente infortunio muscolare), ma potrebbe reinserire nelle rotazioni Hateboer, recentemente tornato a disposizione. Sulle corsie laterali spazio ancora dal 1' a Zappacosta e Maelhe, mentre Ilicic potrebbe avere un'occasione alle spalle di Zapata. Occhio anche a Muriel, che scalpita.



Dopo il ko con l'Inter, il Venezia si riproporrà col consueto 4-3-3, nel quale il terzetto composto da Aramu, Okereke e Kiyine parte favorito, ma attenzione alle possibili chance per Henry e Johnsen.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Atalanta-Venezia sarà trasmessa in diretta da Dazn - gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet - e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Per gli abbonati di Sky sarà possibile usufruire anche del servizio Sky Go collegandosi al portale tramite pc o notebook o, in alternativa, scaricare la relativa app su smartphone e tablet.





PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.



VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Vacca, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine. All. Zanetti.