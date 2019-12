Il lento, lentissimo recupero di Duvan Zapata sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela in casa Atalanta. Il calciatore colombiano, infortunatosi con la sua nazionale lo scorso 6 ottobre e procuratosi una lesione di primo grado all'adduttore della gamba destra, non si sente ancora pronto psicologicamente per aumentare i carichi di lavoro e forzare per rientrare in campo. I nerazzurri, in testa l'allenatore Gian Piero Gasperini, speravano di riaverlo per la partita decisiva di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk della prossima settimana, alla luce degli esami svolti prima in Spagna e poi a Roma, che hanno confermato la completa guarigione.



TORNA A GENNAIO? - Zapata però non se la sente ancora, a causa – secondo quanto ricostruisce La Gazzetta dello Sport – di una cicatrice di un precedente infortunio muscolare che gli procurerebbe ancora un po' di fastidio al momento di calciare. Sulla base di queste cattive sensazioni, l'Atalanta ha accordato il permesso al suo giocatore di tornare a curarsi ancora per qualche giorno nel centro riabilitativo del dottor Carlos Moreno Pedrosa, fisioterapista di fiducia del colombiano. Zapata svolgerà nella sua struttura di Siviglia esercizi specifici per favorire l'elasticizzazione del muscolo sofferente e, secondo le prime stime, questo nuovo periodo di cure ritarderà il suo ritorno in campo fino all'anno nuovo. Nonostante la speranza, sempre più remota, di Gasperini di riaverlo per Atalanta-Milan del 22 dicembre.