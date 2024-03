Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Griezmann con Morata, ci sono De Vrij e Dumfries

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con calcio d'inizio allo stadio Civitas Metropolitano di Madrid a partire dalle ore 21. Fischia l'arbitro polacco Marciniak.Si parte dall'1-0 della gara di andata firmato da Marko Arnautovic che non è a disposizione di Simone Inzaghi per infortunio così come Carlos Augusto. Diego Pablo Simeone invece recupera Antoine Griezmann infortunatosi alla caviglia durante la gara d'andata e schierato subito titolare.Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann.Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.