Attento Milan, anche il Bayern su Buongiorno dopo il ko di De Ligt

Il nuovo infortunio di Matthijs de Ligt, fermato da un problema al ginocchio sinistro, cambia i piani di mercato del Bayern Monaco. Negli scorsi giorni è arrivato dal Tottenham Eric Dier, ma con il ko dell'olandese ex Juve serve un altro rinforzo per Thomas Tuchel. Nordi Mukiele del PSG è un nome su cui lavorano da tempo i bavaresi, ma non l'unico: ora è sfida al Milan.



SFIDA AL MILAN - Secondo quanto riportato da Footmercato infatti, il Bayern è pronto a inserirsi nella corsa ad Alessandro Buongiorno. Il classe '99 del Torino è l'obiettivo numero uno del Milan, che ha incassato il sì del ragazzo e avviato i contatti con i granata, mettendo sul piatto anche la carta Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza.