Austria, cori omofobi dopo il derby di Vienna: il ct Rangnick tiene fuori 3 giocatori del Rapid

Calcio austriaco nel ciclone. Per le prossime gare della nazionale, il ct Ralf Rangnick ha lasciato fuori dalle convocazioni tre giocatori dopo che questi si erano resi protagonisti di cori omofobi dopo il derby di Vienna. Si tratta di Guido Burgstaller, Marco Grull e Niklas Hedl del Rapid Vienna. I tre erano stati colti dalle telecamere mentre, dopo aver battuto 3-0 i rivali cittadini dell'Austria Vienna, li apostrofavano con insulti omofobi. La vicenda risale al 26 febbraio ma l'ex Manchester United non ha voluto transigere e non sono bastate neanche le scuse di club e giocatori per farli cambiare idea.



LE PAROLE - "I giocatori devono affrontare seriamente questi temi e capire cosa significa per le persone quando vengono pubblicamente insultate e discriminate in questo modo", ha detto Rangnick a Sportschau. “Quanto successo è qualcosa che non tollererò nella mia squadra, rappresentiamo la nazione". Per commentare la vicenda, Burgstaller aveva detto: “Purtroppo non possiamo rimediare a questo errore. Vogliamo prendere le distanze da ogni discriminazione e omofobia e chiedere scusa a chiunque abbiamo direttamente o indirettamente offeso con il nostro comportamento. Siamo consapevoli di essere dei modelli e, sfortunatamente, non siamo stati assolutamente all’altezza di questo ruolo con le nostre azioni dopo la partita”.