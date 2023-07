Secondo quanto riferisce Sport, Barcellona e Tottenham stanno provando a definire l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo in Inghilterra del difensore classe '95 Clement Lenglet, che ha trascorso in prestito agli Spurs l'ultima stagione. L'offerta del club inglese si aggira sui 10 milioni di euro, i blaugrana ne chiedono 5 in più.