Barcellona: il futuro di Ansu Fati, spunta il prezzo, ma c'è una novità

La stella di Ansu Fati negli ultimi anni si sta un pò oscurando. Da possibile crack e futuro del Barcellona ora si trova in prestito al Brighton, realtà comunque emergente grazie al lavoro di Roberto De Zerbi. Il giovane attaccante spagnolo tornerà a Barcellona in estate ma il suo futuro resta un nodo da sciogliere.



I DETTAGLI - L'uscita di Xavi non dovrebbe aiutare il classe 2002 ad avere spazio in rosa il prossimo anno, la sua vendita quindi diventa sempre più probabile, lo riporta Fichajes.net. Il Barcellona potrebbe approfittare della buona presentazione che ha ancora il calciatore per fare cassa con il suo trasferimento, per cui i blaugrana non dovrebbero chiedere meno di 40 milioni. Tuttavia bisognerà capire anche chi sarà il prossimo allenatore del Barcellona, non è da escludere a priori quindi anche una possibilità di giocarsi le proprie carte con i blaugrana. La sua stagione in Inghilterra non lo sta rilanciando del tutto: 18 presenze condite da 4 gol e 1 assist.



CAMBIO DI SCENARIO - L'infortunio di Mitoma, che terrà fuori l'attaccante giapponese probabilmente fino a fine stagione, cambia lo scenario di Ansu Fati che potrebbe trovare più spazi rispetto all'ultimo periodo. Occasione importante per il giovane attaccante spagnolo che può mettere in mostra tutto il suo talento e chissà magari convincere il Barcellona a puntare su di lui.