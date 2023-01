Il Barcellona dovrà fare a meno di Robert Lewandowski per i prossimi tre turni di Liga. Il TAS infatti, riferisce Mundo Deportivo, ha confermato la squalifica inflitta all'attaccante polacco dopo i fatti di Osasuna-Barcellona, squalifica che era stata sospesa per permettere al giocatore di scendere in campo nel derby tra i blaugrana e l'Espanyol.