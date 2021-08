E' scontro aperto tra il Barcellona e il centrocampista classe 2003 Ilaix Moriba. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 è ferma da tempo, con diversi club di Premier League sullo sfondo. Il giovane calciatore è finito fuori rosa e le ultime novità sono che sarebbe disposto ad attendere fino alla prossima estate pur di liberarsi da parametro zero, con l'RB Lipsia che si è aggiunto alla contesa.